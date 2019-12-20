Afyonkarahisar'da şarampole uçan patpat sürücüsü öldü

Eskişehir'de 8 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu istismar ettiği iddiasıyla yargılanan berber, 12 yıl 11 ay hapis ile cezalandırıldı.

Kış mevsiminin gelmesiyle yoğun ilgi gören, Doğu Ekspresi ve Turizm Ekspresi'nde turistlerin biletleri tüketmesi sebebiyle tek kişilik biletler 480 liraya kadar çıktı.

İzmir'de bir kadın, polis memuru olan erkek arkadaşını öldürdükten sonra kendini de öldürdü.

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Elazığ'da valiliğe sitem eden işsiz baba: Çarpıtma var

Elazığ'da iş bulamadığı için bunalıma giren ve sitemde bulunan vatandaşın isyanı sosyal medyada yayılırken, aynı şahıs bu kez kendisi hakkındaki haberleri ve söylediklerini yalanladı.