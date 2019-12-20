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Afyonkarahisar'da şarampole uçan patpat sürücüsü öldü

Afyonkarahisar'da patpat diye tabir edilen tarım aracının şarampole uçması sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti.

İHA | 20.12.2019 - 03:50..
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi  Paşacık Köyü istikametinden Karahallı Köyü istikametine doğru seyir halinde bulunan Serkan Ceylan (15), yönetimindeki pat pat diye tabir edilen tarım aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.

ŞARAMPOLE UÇTU

Şarampole uçan sürücü Ceylan, kazada ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis Ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler ağır yaralanan Serkan Ceylan'ı Şuhut Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Afyonkarahisar'da şarampole uçan patpat sürücüsü öldü

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Şuhut Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Serkan Ceylan yaşamını yitirdi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Afyonkarahisar'da şarampole uçan patpat sürücüsü öldü

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