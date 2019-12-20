Afyonkarahisar'da şarampole uçan patpat sürücüsü öldü

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesi Paşacık Köyü istikametinden Karahallı Köyü istikametine doğru seyir halinde bulunan Serkan Ceylan (15), yönetimindeki pat pat diye tabir edilen tarım aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.
ŞARAMPOLE UÇTU
Şarampole uçan sürücü Ceylan, kazada ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Servis Ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler ağır yaralanan Serkan Ceylan'ı Şuhut Devlet Hastanesi'ne sevk etti.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Şuhut Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Serkan Ceylan yaşamını yitirdi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.