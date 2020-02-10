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Afyonkarahisar'da tarihi nitelikte 3 Tevrat ele geçirildi

İhsaniye'de Jandarma ekiplerince durdurulan 2 araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde 3 Tevrat ve 3 yazılı şerit ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

DHA | 10.02.2020 - 19:19..
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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ellinde tarihi eser niteliğinde malzemeler bulunan şüpheliyi ve irtibata geçtiği kişileri takibe aldı.

TOPLAM 6 TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

İhsaniye ilçesi Gazlıgöl mevkisindeki yol kontrol ve arama çalışması sırasında şüphelilerin bulunduğu iki aracı durduran jandarma ekipleri, araçlardaki S.T., Y.E., M.Y., M.K., F.Ç. ve İ.G.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde ve araçlarda yapılan aramada 3 Tevrat ve 3 yazılı şerit olmak üzere 6 parça tarihi eser ele geçirildi.

Tarihi eserlere el konulurken, gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Tarihi nitelikte 3 Tevrat ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltında -1

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