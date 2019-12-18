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Afyonkarahisar'da telefon hırsızı kameraya yakalandı

Telefonu inceleme bahanesiyle cebine atan hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı.

DHA | 18.12.2019 - 15:12..
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Afyonkarahisar Mecidiye Mahallesi'nde cep telefonu alım satımı yapılan iş yerine 16 Aralık günü saat 10.30 sıralarında gelen kimliği belirsiz 2 kişi, telefon almak istediklerini söyledi.

İNCELEME BAHANESİYLE YÜRÜTTÜ

İş yeri çalışanının tezgahtan çıkardığı cep telefonlarını inceleyen şüphelilerden biri, aldığı telefonu çalışana fark ettirmeden cebine koydu. Bir süre daha farklı telefonları inceleyen şüpheliler, daha sonra iş yerinden ayrıldı.

Afyonkarahisar'da telefon hırsızı kameraya yakalandı VİDEO

HIRSIZLIK KAMERADA

Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde içeri giren iki şüphelinin tezgaha doğru yaklaşıp, cep telefonlarını incelediği sırada birinin iş yeri çalışanına fark ettirmeden eline aldığı telefonu pantolonunun cebine koyduğu yer aldı.

Cep telefonu hırsızlığı kamerada -1

Cep telefonu hırsızlığı kamerada -2

Cep telefonu hırsızlığı kamerada -3

Cep telefonu hırsızlığı kamerada -4

Cep telefonu hırsızlığı kamerada -5

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