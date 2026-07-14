Afyonkarahisar'da tır devrildi: Şoförü yaralandı

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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Kemerkaya beldesi yakınlarında bir tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan tır, yol kenarına yan yatarak durabildi.

Kazanın ardından tırın dorsesinde bulunan ve plastik yapımında kullanılan ham maddeler çevreye saçıldı.

TIR ŞOFÖRÜ YARALANDI

Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan jandarma ekipleri, yolda güvenlik önlemleri alırken trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.

Kazada yaralanan tır sürücüsü M.K., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından başlatılan inceleme sürüyor.