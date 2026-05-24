Afyonkarahisar'da tırın altında kalan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Dinar ilçesinde kullandıkları motosikletle tırın altına giren çiftten koca olay yerinde hayatını kaybetti, karısı ise ağır yaralandı.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde feci kaza...
Mustafa Akay idaresindeki motosiklet, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YAŞAMINI YİTİRDİ
Motosiklet ardından karşı yönden gelen A.A.'nın kullandığı tırın altına girdi.
Kazada Mustafa Akay feci şekilde hayatını kaybederken, aynı motosiklette bulunan karısı İ.A. ise ağır yaralandı.
YARALANAN TIR ŞOFÖRÜNÜN DURUMU AĞIR
Yaralanan İ.A., kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)