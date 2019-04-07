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Afyonkarahisar’da trafik kazası

Meydana gelen trafik kazasında otomobilin devrilmesi sonucu üç kişi ağır yaralandı.

İHA | 07.04.2019 - 08:19..
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Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde,  Afyon Antalya karayolunun 65 kilimetresinde Ballık köyü kavşağında gece geç saatlerde meydana gelen kaza, yağış nedeni ile otomobilin şarampolu devrilmesi sonucu meydana geldi.

Afyonkarahisar’da trafik kazası

Hüseyin Karaaslan  kullandığı otomobil, Ballık köyü kavşağında şarampole yuvarlanarak devrildi. Kazada şöför Hüseyin karaaslan ve araçta bulunan Zekiye Karaaslan(34) ile Kaan Aslan (19) ağır yaralandılar.

Afyonkarahisar’da trafik kazası

YARALILARIN HATATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Kaza yerine ulaşan 112 sağlık ekipleri ile polis ve jandarma ekipleri Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırdılar. Kaza yapan araç kurtsrıcı yardımı ile olay yerinden kaldırıldı,yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Afyonkarahisar’da trafik kazası

Afyonkarahisar’da trafik kazası




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