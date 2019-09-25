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Afyonkarahisar’da traktör ile otomobil çarpıştı

Otomobil ile traktörün çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İHA | 25.09.2019 - 23:53..
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Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Isparta yolunun 33. kilometresindeki Anayurt girişinde kaza meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 10 ST 101 plakalı traktör sürücüsü Mevlüt A. (56) yol güzergahında yönünü değiştirmek için manevra yaptığı esnada, aynı yol istikametine seyir halinde bulunan Osman T. yönetimindeki 03 ER 896 plakalı otomobil traktörün römorkuna çarpması sonucu kaza oldu.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada 5 kişi yaralandı. Vatandaşların 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yaralılara müdahale ederek Şuhut Devlet Hastanesine sevk etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Afyonkarahisar’da traktör ile otomobil çarpıştı

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