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Afyonkarahisar’da transseksüel şahsı evinde öldürdü

Afyonkarahisar’daki transseksüel şahsı evinde kesici aletle öldüren Irak uyruklu şüpheli, yakalanarak tutuklandı.

İHA | 19.06.2019 - 18:25..
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Afyonkarahisar'ın Karaman Mahallesi'nde yaşayan D.K. isimli transseksüel şahıs, arkadaşları tarafından evinin banyosunda kesici aletle öldürülmüş olarak bulundu.

EVDEN AYRILIRKEN BİLGİSAYAR VE CEP TELEFONLARINI DA ALDI

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmada olayın failinin Irak uyruklu H.Z.S.K. olduğu tespit edildi. Olaydan sonra D.K.’nin evinden ayrılırken, bilgisayar ve 2 adet cep telefonunu da yanında götürdüğü tespit edilen şüphelinin İstanbul'a gitmek üzere yola çıktığı anlaşıldı.

TUTUKLANDI

Yapılan takip neticesinde şüpheli şahıs, Sakarya'da yakalanıp Afyonkarahisar’a getirilerek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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