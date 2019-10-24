Afyonkarahisar'da vatandaş sokakta kendini jiletledi

Afyonkarahisar’da ilçenin en işlek caddelerinden birisi olan Girne Caddesi'nde H.D. isimli vatandaş, jilet kullanarak sokak ortasında birden kendini kesmeye başladı.

İKİNCİ KEZ İNTİHARA KALKIŞTI

H.D isimli vatandaş, daha önce de Emirdağ ilçesinde çatıya çıkarak intihar girişiminde bulunmuştu.

Afyonkarahisar'da kendisine zarar veren vatandaşa müdahale ViDEO

ENGELLEMEK İÇİN ELLERİ KELEPÇELENDİ

Zabıta, jandarma ve polis ekipleri vatandaşa müdahalede bulundu; kendisine daha fazla zarar vermesini önlemek için ellerini kelepçeledi. Vatandaş, daha sonra 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

AİLE OLAY YERİNE GELDİ

H.D. isimli vatandaşın ailesi ve çocukları ise olay yerine gelerek, çığlıklar atmaya başladı.