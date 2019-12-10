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Afyonkarahisar'da yaban hayatı fotokapana yansıdı

Farklı kırsal alanlara yerleştirilen fotokapanlar, yaban hayatının ayrıntılarını ortaya çıkardı.

DHA | 10.12.2019 - 17:49..
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Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama Araştırma Merkezi görevlileri tarafından kurulan fotokapanlarla, bölgedeki hayvan popülasyonu ve nesli tehlike altında olan hayvanlar tespit edilmeye çalışılıyor.

YABAN HAYVANLARI GÖRÜNTÜLENDİ

Son yapılan çalışma kapsamında bölgedeki kızıl geyik, domuz, tilki, çakal ve kurt fotokapanla görüntülendi.

Merkez Müdürü Doç. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, Afyonkarahisar'ın yaban hayatıyla ilgili resmi çalışmaların 2013 yılında başladığını söyledi. Doç. Dr. Erişmiş, "2016 yılından sonra da izlemeye dönük yani tehdit altında olan türler üzerinde izleme işlemleri yapıldı. Bu yaban hayatı içerisinde sürüngenler, kurbağalar, kuşlar ve memeliler oluşuyor. Ayrıyeten iç sular dediğimiz balıklarla ilgili de izlemelere devam etmekteyiz. Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama Araştırma Merkezi koordinatörlüğünde bu çalışmalar devam ediyor." dedi.

Afyonkarahisar'da yaban hayatı fotokapanla takip ediliyor

''MEMELİ TÜRLERİN 45'İ AFYONKARAHİSARDA''

Türkiye'de 170 memeli hayvan türü bulunduğunu, bunlardan 45'inin Afyonkarahisar'da olduğunu belirten Erişmiş, şöyle devam etti: "Fotokapanlara takılan bazı hayvanlar kızıl geyik, çakal, kurt, domuz, tilki, sansar, kaya sansarı ve porsuk. Burada hedefimiz 3 hayvanı daha gözlemlemek. Sırtlan, bunun olasılığı düşük. Bir vaşak görüntüsü, çevre illerde olduğundan dolayı beklentimiz şehir baskısından dolayı bu tarafa gelirse diye görüntülemeyi arzu ediyoruz. Bir de boz ayı görüntülemek en büyük hedeflerimiz arasında yer alıyor. İnşallah başarabiliriz."

Afyonkarahisar'da yaban hayatı fotokapana yansıdı

Afyonkarahisar'da yaban hayatı fotokapana yansıdı

Afyonkarahisar'da yaban hayatı fotokapana yansıdı


Afyonkarahisar'da yaban hayatı fotokapana yansıdı


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