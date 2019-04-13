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Afyonkarahisar’da yıldırım düşme anı

Rögar kapağına yıldırım düşmeden saniyeler önce felaketin yaşandığı yerden geçen şahıs havaya uçtu.

İHA | 13.04.2019 - 15:36..
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Kanlıca Mahallesi'nde rögar kapağına yıldırım düşmesi sonucu bir kişi yaralanırken, olayın yaşandığı an güvenlik kameralarına ve bir vatandaşın cep telefonun görüntülerine yansıdı.

ÖNÜNE YILDIRIM DÜŞTÜ

Sabah saatlerinde başlayıp aralıksız olarak etkin olan sağanak yağış Afyonkarahisar'da az daha faciaya neden oluyordu. Sağanak yağış sırasında yıldırım düşmesi sonucu bir rögar kapağı patlaması sonucu 1 vatandaş yaralandı. Sağanak yağışın da etkisiyle sokağın kalabalık olmaması olası bir felaketi önledi.

Rögar kapağına düşen yıldırım patlamaya neden oldu


Afyonkarahisar’da yıldırım düşme anı

HAVAYA UÇTU, YARALANDI

O sırada caddeden geçmekte olan bir dönüş şoförü de anlık bir refleksle olaydan kıl payı kurtuldu. Olayın görüntüleri ise bir vatandaşın cep telefonuna ve güvenlik kameralarına yansıdı.

Afyonkarahisar’da yıldırım düşme anı

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