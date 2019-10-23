Afyonkarahisar’daki ölümlü kavgaya 1 tutuklama

Trump: Erdoğan ülkesini çok seven bir adam

1 Sokak kedisi Bade'nin hayatı normale döndü Sindirim sistemi rahatsızlığına yakalanan sokak kedisi Bade'nin, hayatı kurtuldu.

2 AB: Türkiye'ye kimse ses çıkaramadı Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nda hem masada hem de sahada başarı göstermesi AB'yi karıştırdı.

3 ABD Hazine Bakanlığı: Yaptırımları kaldırdık ABD Hazine Bakanlığı, 14 Ekim'de Türkiye'ye getirilen yaptırımların resmen kaldırıldığını açıkladı.

4 Valla ve Horma kanyonlarına ilgi artıyor Dünyanın en özel kanyonlarından biri olarak kabul edilen Arizona'yı gölgede bırakacak iki kanyonumuz var.

5 Trump: Yaptırımlar olmayacak ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin operasyonu bağlamında getirilen yaptırımların kaldırılması için talimat verdiğini açıkladı.

6 Kars’ta korkutan yangın İlde asfalt zift depolama silosunda çıkan yangın korkulu anlar yaşattı.