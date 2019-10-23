Afyonkarahisar’daki ölümlü kavgaya 1 tutuklama

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde Ali Keskin’in av tüfeğiyle vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 6 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
1 KİŞİ TUTUKLANDI
Daha sonra sağlık kontrolünün geçirilen 6 zanlı adliyeye sevk edildi. Adliyedeşüphelilerden H.C. tutuklanırken diğerleri serbest bırakıldı.
İhsaniye ilçesine bağlı Hacıbeyli köyünde dün husumetlisi İdris C.’nin yaşadığı eve 2 arkadaşıyla birlikte giden Ali Keskin, çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetmişti.