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Afyonkarahisar’daki ölümlü kavgaya 1 tutuklama

1 kişinin hayatını kaybettiği silahıl kavgayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

İHA | 23.10.2019 - 20:28..
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Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde Ali Keskin’in av tüfeğiyle vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 6 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Daha sonra sağlık kontrolünün geçirilen 6 zanlı adliyeye sevk edildi. Adliyedeşüphelilerden H.C. tutuklanırken diğerleri serbest bırakıldı.

İhsaniye ilçesine bağlı Hacıbeyli köyünde dün husumetlisi İdris C.’nin yaşadığı eve 2 arkadaşıyla birlikte giden Ali Keskin, çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetmişti.

Afyonkarahisar’daki ölümlü kavgaya 1 tutuklama -1

Afyonkarahisar’daki ölümlü kavgaya 1 tutuklama -2

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