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Ağabey-kız kardeş muhtar seçildi

Ordu’nun Altınordu ilçesinde ağabey-kız kardeş, ayrı mahallelere muhtar oldu.

İHA | 01.04.2019 - 09:57..
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Türkiye dün, 31 Mart Yerel Seçimleri için sandık başındaydı. Sonuçlar yüzde 99 netleşirken, büyük heyecanın yaşandığı muhtarlık seçimlerinde de ilginç sonuçlar  çıktı.

AĞABEYİ DE KENDİSİ GİBİ MUHTAR OLDU

Ordunun metropol ilçesi Altınordu’nun en büyük mahallesi olan ve yaklaşık 13 bin nüfusu bulunan Yeni Mahalle Muhtarlığını, Elvan Alan Bektaş kazandı.

Aktaş’ın ağabeyi Muharrem Alan da Hatipli Mahallesi muhtarı seçildi.

Kuaför işleten Elvan Alan Bektaş, ağabeyinin doğduğu mahalle olan Hatipli’den muhtar seçilmesine çok sevindiğini belirtti.

Ağabey-kız kardeş muhtar seçildi

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