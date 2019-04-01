İmamoğlu: CHP sistemine girilmeyen sadece 7 sandık var

1 Ağabey-kız kardeş muhtar seçildi Ordu’nun Altınordu ilçesinde ağabey-kız kardeş ayrı mahallelere muhtar oldu.

2 Yozgat’ta muhtarlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı Yozgat’ın Küçükincirli köyünde oy kullanma işlemleri sonrası çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

3 Terim'in yeni Ozan olacak dediği 5 yetenek Ozan Kabak'a şans veren ve Stuttgart'a transfer olmasında büyük payı olan Fatih Terim, aynı taktikle 5 oyuncuyu daha parlatıp Avrupa'ya satmayı planlıyor.

4 Sinop'ta CHP'li aday kazandı CHP'li aday Barış Ayhan, Sinop'ta oyların yüzde 56,41'ini alarak başkan seçildi.

5 Yerel seçimlerde illerde 4 kadın aday seçildi 81 ilde sadece 4 kadın aday belediye başkanı oldu; biri AK Parti'den biri CHP'den diğer ikisi ise HDP'den.

6 Peru’da çift katlı otobüste yangın: 20 ölü Peru’nun başkenti Lima’da, bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın çıkan çift katlı otobüste 20 kişi yaşamını yitirirken, 7 kişi de yaralandı.