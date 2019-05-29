Ağabeyi kardeşini gözünü kırpmadan öldürdü

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan D.B. (55) ile kardeşi Mehmet Ali B. (36) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

KURTARILAMADI

Büyüyen tartışmanın ardından D.B.'nin tabancayla ateş açması sonucu vücuduna kurşun isabet eden Mehmet Ali B., ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Mehmet Ali B., ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Sağ koltuk altı ve sağ bacağından vurulan Mehmet Ali B. kurtarılamadı.

AĞABEYİ FİRAR ETTİ

Polis, olay yerinde yaptığı incelemede sonrasırda 3 boş kovan ile 1 fişeğe el koydu. Firari D.B.’nin yakalanması için çalışma başlatıldı.