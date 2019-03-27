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Yargıtay bozdu, savcı ömür boyu hapis istedi

Ağabeyini öldüren ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılan kardeş, Yargıtay'ın kararı bozmasının ardından yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmada zanlının yine ömür boyu hapsi istendi.

DHA | 27.03.2019 - 09:30..
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İzmir Bornova'da, yolda yürüyen 41 yaşındaki Turan Kalkan ile kardeşi 37 yaşındaki Yusuf Kalkan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yusuf Kalkan, cebinden çıkardığı bıçağı ağabeyine sapladı. Turan Kalkan, vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanırken, kardeşi ise kaçtı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Turan Kalkan, hayatını kaybetti. Olay sonrası çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alan ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, Yusuf Kalkan'ı kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilip çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Yusuf Kalkan hakkında, 'yakın akrabayı kasten öldürmek' suçundan dava açıldı.

Yargıtay bozdu, savcı ömür boyu hapis istedi

YARGITAY KARARI BOZDU

İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Yusuf Kalkan, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Sanık avukatı ise kararı temyiz etti. Yargıtay, sanık hakkında Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nce verilen cezai ehliyetinin bulunmadığı, Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu tarafından verilen cezai ehliyetinin bulunduğu yönündeki iki farklı rapora rağmen hüküm verilmesi dolayısıyla kararı bozdu.

ÖMÜR BOYU HAPİS İSTEMİ

İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar görülmeye başlanan davaya tutuklu sanık Yusuf Kalkan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli ile sanık avukatı katıldı. Mahkeme heyeti, davaya katılanlara bozma kararını okurken, duruşma savcısı da esasa yönelik verdiği mütalaasında tutukluluk halinin devamını istediği sanığın, ağabeyini öldürmesinden dolayı ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatı ise mütalaaya karşı savunma yapmak üzere ek süre talebinde bulundu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Melli de sanığa daha önce verilen cezanın, aynı şekilde uygulanmasını ve indirim yapılmamasını istedi.

ADLİ TIP RAPORU BEKLENECEK

Mahkeme heyeti, sanık Yusuf Kalkan'ın cezai ehliyetinin olup, olmadığının belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Genel Kurulu'ndan gönderilecek raporun beklenmesine, sanık avukatına mütalaaya karşı ek süre verilmesine ve tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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