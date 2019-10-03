Ağabeyini öldüren polise sarıldı, affettiğini söyledi

ABD’nin Teksas eyaletinin Dallas şehrindeki emniyet teşkilatında görev yapan polis Amber Guyger, geçen yıl görevinden dönüşte yanlışlıkla evine girdiği 26 yaşındaki siyahi komşusu Botham Jean'i silahıyla vurmuştu.

Jean, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

İZİN ALIP, SARILDI

Cinayetin bugün görülen duruşmasında 18 yaşındaki Brandt Jean, ağabeyi Botham Jean'i vurarak öldüren polis Amber Guyger’i affettiğini söyledi ve yargıçtan izin alarak ona sarıldı.

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"SENİ AFFEDİYORUM"

Tanık kürsüsünden Guyger’e hitap eden Jean, “Yaptığın şeyi, bizden neyi aldığını ikinci kez ya da yüzüncü kez söylemek istemiyorum. Bence bunu biliyorsun. Eğer gerçekten üzgünsen, kendi adıma konuşabilirim ki, ben seni affediyorum. Biliyorum ki tanrıya sorsan o da seni affedecektir. Seni de herkesi sevdiğim gibi seviyorum. Sana ‘umarım çürüyüp ölürsün’ demeyeceğim, kardeşimde olduğu gibi. Şahsen senin adına en iyisini diliyorum.” ifadelerini kullandı.

SALONDA KİM VARSA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Daha sonra yargıca Guyger’a sarılmasının mümkün olup olmadığını soran Jean, ‘evet’ yanıtı alması üzerine kürsüden indi. Guyger ve Jean’in birbirine sarıldığı anlar, salonda hıçkırıklar koptu. Yargıç Tammy Kemp’in de gözyaşlarını tutamadığı belirtildi.