taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6966
Euro
6.2624
Altın
1512.34
Borsa
102773.68
Gram Altın
276.961
Bitcoin
46596.33

Ağabeyini öldüren polise sarıldı, affettiğini söyledi

ABD'de geçen yıl yanlışlıkla evine girdiği komşusunu öldüren ve ‘cinayetten’ suçlu bulunan kadın polis, öldürdüğü gencin kardeşi tarafından affedildi.

REUTERS | 03.10.2019 - 17:40..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

ABD’nin Teksas eyaletinin Dallas şehrindeki emniyet teşkilatında görev yapan polis Amber Guyger, geçen yıl görevinden dönüşte yanlışlıkla evine girdiği 26 yaşındaki siyahi komşusu Botham Jean'i silahıyla vurmuştu.

Jean, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

İZİN ALIP, SARILDI

Cinayetin bugün görülen duruşmasında 18 yaşındaki Brandt Jean, ağabeyi Botham Jean'i vurarak öldüren polis Amber Guyger’i affettiğini söyledi ve yargıçtan izin alarak ona sarıldı.

Ağabeyini öldüren polise sarılıp ağladı İZLE

"SENİ AFFEDİYORUM"

Tanık kürsüsünden Guyger’e hitap eden Jean, “Yaptığın şeyi, bizden neyi aldığını ikinci kez ya da yüzüncü kez söylemek istemiyorum. Bence bunu biliyorsun. Eğer gerçekten üzgünsen, kendi adıma konuşabilirim ki, ben seni affediyorum. Biliyorum ki tanrıya sorsan o da seni affedecektir. Seni de herkesi sevdiğim gibi seviyorum. Sana ‘umarım çürüyüp ölürsün’ demeyeceğim, kardeşimde olduğu gibi. Şahsen senin adına en iyisini diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Ağabeyini öldüren polise sarıldı, affettiğini söyledi

SALONDA KİM VARSA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Daha sonra yargıca Guyger’a sarılmasının mümkün olup olmadığını soran Jean, ‘evet’ yanıtı alması üzerine kürsüden indi. Guyger ve Jean’in birbirine sarıldığı anlar, salonda hıçkırıklar koptu. Yargıç Tammy Kemp’in de gözyaşlarını tutamadığı belirtildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bilal Erdoğan, Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı

Bilal Erdoğan, Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı

225
Nur Fettahoğlu tuvaletten fotoğraf paylaştı

Nur Fettahoğlu tuvaletten fotoğraf paylaştı

160
Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

893
Okan Bayülgen'in anne ve babası dolandırıldı

Okan Bayülgen'in anne ve babası dolandırıldı

89
Otomobil sektöründeki kampanyayı fırsata çevirdiler

Otomobil sektöründeki kampanyayı fırsata çevirdiler

287
Simay Rasimoğlu, Miss Turkey 2019 güzeli seçildi

Simay Rasimoğlu, Miss Turkey 2019 güzeli seçildi

209
Muğla'da baba, kızı için borçla yol yaptırdı

Muğla'da baba, kızı için borçla yol yaptırdı

316
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir