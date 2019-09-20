Ağabeyini öldüren sanık: Bu kişi ölmeyi hak etti

Bursa’nın Mudanya ilçesinde R.T. (42), tartıştığı ağabeyi K.T.'yi (45) göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

Olayın ardından katil zanlısı kardeş tutuklandı.

"CİNSEL İÇERİKLİ SÖZLER SÖYLEDİ"

Sanık hakkında Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “üst soydan akrabayı öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. Yargılanmasına devam edilen sanık, daha önceki ifadesini tekrarlayarak, “Olay günü cinsel içerikli sözler söyledi. Ben kendimi kaybetmişim. Ağabeyimi öldürüp, öldürmek istemediğimi tam hatırlamıyorum. Bu kişi ölmeyi hak etti. Ben de vurdum, pişman değilim. Bazı şeyleri sonradan hatırlayınca kızıyorum. Bazen pişmanlık duyuyorum.” dedi.

SERBEST KALMAK İSTEDİ

Sanık R.T.'nin İstanbul Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu’ndan alınan raporunda akıl sağlığının yerinde olduğu açıklandı. Cumhuriyet savcısı, sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Mütalaanın ardından R.T., bedenî rahatsızlığının olduğunu ve serbest kalmak istediğini söyledi. Sanık avukatının süre istemesinin ardından mahkeme heyeti, duruşmayı karara bağlamak üzere ileri bir tarihe erteledi.