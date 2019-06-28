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Ağabeyinin eşlerini döven şahıs kamerada

Şanlıurfa’da bir şahsın yengelerini dövdükten sonra bıçakla saldırma anı cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi.

İHA | 28.06.2019 - 16:17..
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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Suat G. isimli şahıs, ikisi dini nikahlı olmak üzere 3 eşi olan abisi Veysi G.’nin evine gitti.

DİĞER YENGE ŞİDDETİ ÇEKTİ

Burada iki yengesi ile tartışmaya başlayan şahıs, yengelerinden birini dövmeye başladı. Diğer yengesi ise araya girmeye çalışınca şahıs, arka cebindeki bıçağı çıkarıp saldırdı. O anlar ise evin içinde bulunan diğer yengesi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Yengelerini dövüp bıçakla saldırdı İZLE

3 EŞİ VE 11 ÇOCUĞU VAR

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük tepkiye neden oldu. Suat G. ile kardeşi Veysi G.’nin hem eşlerine hem de çocuklara sürekli şiddet uyguladığı iddia edildi. İkisi dini nikahlı olmak üzere 3 eşi olan Veysi G.’nin resmi bir kurumda çalıştığı ve 11 çocuğu olduğu öğrenildi.

Ağabeyinin eşlerini döven şahıs kamerada

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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