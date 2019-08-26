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Ağabeyinin öldürüldüğünü internetten öğrendi

İstanbul Güngören’de bir kadın, şiddetli geçimsizlik yaşadığı kocasını bıçaklayarak öldürürken, ölen kişinin kardeşi, olayı internet haberlerinden duyunca gittiği olay yerinde kriz geçirdi.

İHA | 26.08.2019 - 07:24..
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Olay, saat 19.00 sıralarında Güngören Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Mızrak Sokak’ta bulunan bir evde yaşandı. İddiaya göre, yaklaşık bir yıldı evli olan ve şiddetli geçimsizlik yaşadıkları öğrenilen Hülya Ö. (43) ve Kadir Ö. (36) çifti dün gece alkol kullandıktan sonra tartışmaya başladı. Gün içerisinde de devam eden tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hülya Ö., kocası Kadir Ö.’yü bıçaklayarak öldürdü.

Ağabeyinin öldürüldüğünü internetten öğrendi

AĞABEYİNİN ÖLÜM HABERİNİ İNTERNETTE GÖRDÜ

Öldürülen Kadir Ö.’nün erkek kardeşi, haberi internete düşen haberlerle öğrendi. Haberi okuduktan sonra hızlı bir şekilde olayın yaşandığı eve gelen kişi, içeri girmek istedi. Polis ekipleri tarafından durdurulan genç, "Abim o benim abim, nasıl sakin olayım" diyerek sitemlerde bulundu.

Kadir Ö.’nün cenazesi, inceleme yapılmak üzere adli tıp kurumuna gönderildi.

Ağabeyinin öldürüldüğünü internetten öğrendi

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