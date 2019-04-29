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Ağabeyiyle görüşemeyince evini yakmaya kalktı

Bahattin K. isimli şahıs abisi ile görüşmek istedi. İstediği sonucu alamayan şahıs daha sonra abisinin evini yakmaya çalıştı.

DHA | 29.04.2019 - 04:32..
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Düzce'de alkollü olduğu iddia edilen Bahattin K. ağabeyi Ekrem K.'nin evine giderek ağabeyi ile görüşmek istedi. Ancak, yengesi M.K. eşinin evde olmadığını ve içeri giremeyeceğini söyledi.

EVE BENZİN DÖKTÜ

Bunun üzerine Bahattin K.  otomobilinde bulunan benzin bidonunu alarak eve dökmeye başladı. M.K’nın bağırması sonrası Bahattin K. kaçtı. M.K. durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen  itfaiye ekipleri evin balkonunda ve camlarındaki benzini temizledi. Polis, Bahattin K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Ağabeyiyle görüşemeyince evini yakmaya kalktı

Ağabeyiyle görüşemeyince evini yakmaya kalktı

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