Ağabeyiyle görüşemeyince evini yakmaya kalktı

Düzce'de alkollü olduğu iddia edilen Bahattin K. ağabeyi Ekrem K.'nin evine giderek ağabeyi ile görüşmek istedi. Ancak, yengesi M.K. eşinin evde olmadığını ve içeri giremeyeceğini söyledi.

EVE BENZİN DÖKTÜ

Bunun üzerine Bahattin K. otomobilinde bulunan benzin bidonunu alarak eve dökmeye başladı. M.K’nın bağırması sonrası Bahattin K. kaçtı. M.K. durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evin balkonunda ve camlarındaki benzini temizledi. Polis, Bahattin K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.





