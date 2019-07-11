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Ağaç budamak isterken canından oldu

Adana'da marangozluk yapan bir kişi, sulama kanalı kenarındaki kavak ağacını budadığı sırada, dalın yüksek gerilim teline çarpması sonucu akıma kapılarak hayatını kaybetti.

İHA | 11.07.2019 - 08:45..
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Yüreğir ilçesinde marangozluk yapan 35 yaşındaki Halis Oğurlu, işten geldikten sonra sulama kanalı kenarındaki kavakları budamaya başladı. Bir süre çalışan Oğurlu'nun kestiği bir dal, yüksek gerilim hattına değince akıma kapıldı.

SULAMA KANALINA DÜŞTÜ

Oğurlu, akıma kapıldıktan sonra sulama kanalına düştü. Olayı görenler, hemen Oğurlu'yu kanaldan çıkartıp ambulans çağırdı. Gelen ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Oğurlu, hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Oğurlu, otopsinin ardından yakınları tarafından alınarak toprağa verildi.

Oğurlu'nun kuzeni Haşim Oğurlu, yüksek gerilim hattının telinin çok aşağıda olduğunu, çöp arabasının bile geçmekte zorlandığını, kuzeninin bu nedenle hayatını kaybettiğini, başka canların ölmemesi için önlem alınması gerektiğini söyledi.

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