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Ağaç kesme fidan dik sloganıyla 2 bin 200 fidan dağıtıldı

Tokat'ta etkinliğe katılan vatandaşlar, ücretsiz fidanlardan alabilmek için birbiriyle yarıştı.

DHA | 31.12.2019 - 15:48..
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Tokat Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yılbaşında çam ağaçlarının kesilmesini önlemek ve toplumda fidan dikme alışkanlığını yaygınlaştırmak amacıyla, Cumhuriyet Meydanı'nda halka ücretsiz fidan dağıtım etkinliği yapıldı.

2 BİN 200 FİDAN DAĞITILDI

Düzenlenen etkinlikte 200 akdut, 500 badem, 750 sedir, 600 ceviz, 150 karaçam olmak üzere toplam 2 bin 200 fidan dağıtıldı.

Fidan dağıtım törenine Tokat Valisi Ozan Balcı, Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ve kurum amirleri katıldı.

Ağaç kesme fidan dik sloganıyla 2 bin 200 fidan dağıtıldı

''FİDAN DEMEK, MEMLEKETİN GELECEĞİNE İNANMAK DEMEKTİR''

Ağacı, fidanı sevmenin memleketi sevmek olduğunu söyleyen Vali Ozan Balcı, ''Fidan demek, meyve demek, ağaç demek, memleket demektir. Memleketin geleceğine inanmak demektir. Büyük Türkiye'ye inanmak demektir. Hayvanların yarısı mesela ağaçta yaşıyormuş. Biz sadece suyu, toprağı, havayı korumuyoruz. Hayvanlara da barınak sağlamış oluşuyoruz. Peygamber efendimiz ne diyor; 'Kıyametin kopacağını bilseniz bile bir ağaç dikin'. Fidan dikmek çok hayırlı ve güzel bir iştir. Bu memlekete, bu millete olan sevginin en güzel nişanesidir. Ağacı seviyoruz, fidanı seviyoruz. Ağacı, fidanı seveni de daha çok seviyoruz.'' dedi.

Ağaç kesme fidan dik sloganıyla 2 bin 200 fidan dağıtıldı

VATANDAŞ FİDAN ALMAK İÇİN YARIŞTI

Vali Balcı'nın konuşmasının ardından fidan dağıtımı gerçekleştirildi. Etkinliğe katılanlar ücretsiz fidanlardan alabilmek için birbiriyle yarıştı. Dağıtım görevlileri oluşan yoğun ilgi nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı.

Ağaç kesme fidan dik sloganıyla 2 bin 200 fidan dağıtıldı

Ağaç kesme fidan dik sloganıyla 2 bin 200 fidan dağıtıldı

Ağaç kesme fidan dik sloganıyla 2 bin 200 fidan dağıtıldı


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