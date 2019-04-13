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Ağaca çarpan otomobil 3'e bölündü, dayı ile yeğeni öldü

Bursa'da yoldaki su birikintisine girerek kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparak 3’e bölünürken, kazada tomobildeki sürücü Muhammet Hanefi Akbulut ile yeğeni Hamza Gül yaşamını yitirdi.

DHA | 13.04.2019 - 03:57..
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Kaza, akşam saatlerinde Kestel ilçesi Bursa-Ankara yolunda meydana geldi. İnegöl’den Bursa şehir merkezi yönüne giden Muhammet Hanefi Akbulut (40) yönetimindeki 16 Y 8011 plakalı otomobil, yol kenarında oluşan su birikintisine girmesi sonucu sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.

Ağaca çarpan otomobil 3'e bölündü, dayı ile yeğeni öldü

ARAÇ 3 PARÇAYA BÖLÜNDÜ, DAYI İLE YEĞENİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobil 3 parçaya bölünürken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücü Muhammet Hanefi Akbulut'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde bulunan ve ağır yaralı olan Akbulut'un yeğeni Hamza Gül ise Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hamza Gül, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Ağaca çarpan otomobil 3'e bölündü, dayı ile yeğeni öldü

Dayı ile yeğenin hayatını kaybettiği kaza, civardaki fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı. Kazanın ardından Bursa- Ankara yolunda kısa süreli yoğunluk yaşandı. Karayolu, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kontrollü şekilde ulaşıma açılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ağaca çarpan otomobil 3'e bölündü, dayı ile yeğeni öldü

Ağaca çarpan otomobil 3'e bölündü, dayı ile yeğeni öldü

Ağaca çarpan otomobil 3'e bölündü, dayı ile yeğeni öldü

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