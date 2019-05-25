Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü, ağır yaralandı

Avrupa Parlamentosu seçimleri için sandık başına giden Hollanda’da resmi olmayan sonuçlara göre Sosyal Demokratlar yüzde 18,4 ile önde gidiyor. Irkçı Geert Wilders yalnızca yüzde 4 oy alabildi.

Şişli Halaskargazi Caddesi'nde bir taksi ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Hava sıcaklıklarının Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerde 2 ile 4 derece arasında azalacağı beklenirken meteoroloji yetkilileri İstanbulluları sağanağa karşı uyardı.

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Başkent’te istinat duvarı otomobillerin üzerine çöktü

Ankara’nın Sincan İlçesinde yoğun yağış sonucu bir alt geçidi su basarken bir binanın da istinat duvarı çöktü. Çöken duvar, iki otomobilde de maddi hasar meydana getirdi.