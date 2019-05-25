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Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü, ağır yaralandı

Bursa'da refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Suriye uyruklu Mustafa Masallati (26), ağır yaralandı.

DHA | 25.05.2019 - 08:00..
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Kaza, saat 02.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi'nde meydana geldi.Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü, ağır yaralandı

AĞAÇA ÇARPIP DURABİLDİ

Aşırı hız yaptığı öne sürülen Suriye uyruklu Mustafa Masallati yönetimindeki 16 AEE 851 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp ağaca çarptı.Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü, ağır yaralandı

Savrulup, kaldırıma çarparak durabilen otomobilin motoru yerinden fırladı. Kazada, Masallatti ağır yaralandı. Mustafa Masallati, yoldan geçen diğer sürücüler tarafından araçtan çıkarıldı. Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü, ağır yaralandı

SÜRÜCÜ AĞIR YARALI

Mustafa Masallati, çağırılan ambulansla Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Masallati'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan cadde, otomobilin kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü, ağır yaralandı

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü, ağır yaralandı

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü, ağır yaralandı

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü, ağır yaralandı

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü, ağır yaralandı

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü, ağır yaralandı

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü, ağır yaralandı

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