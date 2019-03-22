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Ağaca çarpan otomobilin sürücüsünü itfaiye kurtardı

Konya’da refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü, sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından güçlükle çıkarıldı.

İHA | 22.03.2019 - 08:38..
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Kaza, merkez Karatay ilçesi Hacıyusuf Mescid Mahallesi, Adana Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Adliye istikametinden şehir merkezine seyir halinde olan Cihan G. idaresindeki 35 AK 7442 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarparak durabildi.

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsünü itfaiye kurtardı

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, ağaca çarpan otomobil içerisinde sıkışan Cihan G.’yi kurtarmak için çalışma başlattı.

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsünü itfaiye kurtardı

DURUMU AĞIR

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışmasının ardından güçlükle çıkartılan sürücü Cihan G., olay yerinde hazır bekletilen ambulansa alınarak Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Cihan G.’nin, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsünü itfaiye kurtardı

 


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