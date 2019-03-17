Orta Amerika ülkesi Kosta Rika’nın Porto Vieho kentinde, tembel hayvanın (sloth) sesini cep telefonuna kaydederek yaklaşık 1,5 saat annesine dinleten biyologlar, uzun süre annenin ağaçtan inmesini bekleyerek, yavruyla anneyi kavuşturmayı başardı.

Anne ve yavru tembel hayvanın kavuşma anını, Mersinli gezgin Umut Çor saniye saniye kaydetti.

TÜRK GEZGİN KAMERAYA KAYDETTİ

Mersin’deki devlet memurluğu görevinden istifa ederek 1,5 yıl önce ‘Bir Dünya Umut’ rumuzu ile dünya turuna başlayan Umut Çor, Kosta Rika’da muhteşem bir ana tanık oldu. Türk gezgin Çor, ağaçtan düşen ve annesini kaybeden yavru bir tembel hayvanın annesiyle buluşturulma anını, saatlerce bekleyerek saniye saniye görüntüledi.

Ağaçtan düşen yavru tembel hayvanın annesiyle buluşma anı

"ANNEYLE YAVRUNUN BULUŞMA ANI MUHTEŞEMDİ"

Anne slothun yavrusuyla buluşmasının orada bulunan herkes tarafından mutlulukla ve gözyaşlarıyla izlendiğini söyleyen Çor, “Anne sloth, 1,5 saat sonra yavrusunu almaya indi. Onların o buluşma anı gerçekten muhteşemdi. Yavruyla anneyi kavuşturmak için müthiş bir çaba harcayan biyologlar, daha sonra bu güzel kurtarışı kutladılar” ifadelerini kullandı.