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Ağıla düşen yıldırım hayvanları telef etti

Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde ağıla yıldırım düştü, 24 keçi öldü.

DHA | 14.06.2019 - 00:02..
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Kahramanmaraş'In Andırın ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına ile birlikte şiddetli şimşekler meydana geldi. Düşen şimşeklerden biri de bir ağılı vurdu.

Ağıla düşen yıldırım hayvanları telef etti

Ağıla düşen yıldırım hayvanları telef etti

Ağıla düşen yıldırım hayvanları telef etti VİDEO

KEÇİLER TELEF OLDU

Camuzluk Mahallesi'nde Cengiz Doğan’ın ağıla ise yıldırım düştü. Ağıldaki 24 keçi öldü. Yıldırım düşmesinin ardından ağıla koşan Doğan, gördüğü manzara karşısında şoke oldu.

Ağıla düşen yıldırım hayvanları telef etti

Ağıla düşen yıldırım hayvanları telef etti

Doğan'ın haber vermesi üzerine Andırın İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ekipleri ağılda incelemelerde bulundu.

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Ağıla düşen yıldırım hayvanları telef etti

Ağıla düşen yıldırım hayvanları telef etti

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