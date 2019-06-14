Kahramanmaraş'In Andırın ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına ile birlikte şiddetli şimşekler meydana geldi. Düşen şimşeklerden biri de bir ağılı vurdu.

Ağıla düşen yıldırım hayvanları telef etti VİDEO



KEÇİLER TELEF OLDU

Camuzluk Mahallesi'nde Cengiz Doğan’ın ağıla ise yıldırım düştü. Ağıldaki 24 keçi öldü. Yıldırım düşmesinin ardından ağıla koşan Doğan, gördüğü manzara karşısında şoke oldu.

Doğan'ın haber vermesi üzerine Andırın İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ekipleri ağılda incelemelerde bulundu.