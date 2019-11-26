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Ağıldan koyun çalıp oto yıkamada kesmişler

Edirne'de bir ağıldan 10 koyun çalındığı ihbarıyla çalışma başlatan jandarma, bir oto yıkamada kesim artıkları buldu. olayla bağlantılı 2 kişi tutuklandı.

AA | 26.11.2019 - 14:37..
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Edirne'de hayvancılık yapan Ali Osman Ökcün ve Güngör Temel, jandarmaya giderek Süloğlu ilçesine bağlı Taşlısekban köyündeki ağıllarından 10 koyunun çalındığını söyledi.

3 OTO YIKAMADA KESMİŞLER

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri yaptığı çalışma sonunda, çalınan koyunların Edirne Sanayi Sitesi'nde bir oto yıkama dükkanında parçalandığı bilgisine ulaştı.

Belirtilen adrese baskın yapan JASAT ekipleri, oto yıkamacıda parçalanmış et ve kemikler buldu. Yapılan araştırma sonucu 3 koyunun kesildiği belirlenirken geri kalan 7 koyunun merkeze bağlı Avarız köyünde bir besiciye satıldığı tespit edildi.

Ağıldan koyun çalıp oto yıkamada kesmişler

Ağıldan koyun çalıp oto yıkamada kesmişler VİDEO

7 KOYUN SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Jandarma 7 koyunu bularak Ökcün ve Temel'e teslim etti.

Ağıldan koyun çalıp oto yıkamada kesmişler

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılardan G.M, M.Y. ve G.A. tutuklandı. Diğer zanlılar ise serbest bırakıldı.

Ağıldan koyun çalıp oto yıkamada kesmişler

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