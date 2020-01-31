Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vardı, kaldırıldı

Sivas olayları davasında idam cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrilen Ahmet Turan Kılıç'ın yakınları, "ölümcül hastalığı var" yönündeki raporunu gerekçe göstererek, beraat istemişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, bu talebe karşılık verdi.

KARAR VERİLDİ

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 2000 yılında Ankara 1 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından "Anayasal düzeni zorla bozmaya kalkışmak" hakkında suçundan idam cezasına hükmedilen, idam cezasının kaldırılmasının ardından cezası müebbet ağır hapse çevrilen Ahmet Turan Kılıç'ın kalan cezası, Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulunun raporu sebebiyle kaldırıldı.

OĞLU TÜM YAŞANANLARI ANLATMIŞTI

Sivas olayları davası hükümlüsü 86 yaşındaki Ahmet Turan Kılıç'ın oğlu Necdet Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın yaşandığı 2 Temmuz 1993'te cuma namazı kıldıktan sonra babasının emekli maaşını çekmek için bankaya gittiklerini söylemişti.

'EMNİYET MÜDÜRÜ VE 7 POLİS ALEYHİNE ŞAHİTLİK YAPTI'

Çarşıda alışveriş yaptıktan sonra babasıyla taksiye binerek evlerine döndüklerini anlatan Kılıç, kent merkezinde yaşanan olaylar sırasında babası ile evde bulunduklarını ve yaşananları görmediklerini öne sürmüştü. Kılıç, babasının suçsuz olmasına rağmen yalan beyanlarla olaydan 5 gün sonra gözaltına alındığını, dönemin emniyet müdürü ile 7 polisin babası aleyhine şahitlik yaptığını ve babasının bu nedenle cezalandırıldığını iddia etmişti.

POLİSLER HAKKINDA "YALANCA ŞAHİTLİK" DAVA AÇILMIŞTI

Söz konusu emniyet mensupları hakkında "yalancı şahitlik" davası açıldığını ancak herhangi bir ceza verilmediğini aktaran Kılıç, kendisinin ve şahit olarak gösterdikleri kişilerin tanıklığının ise mahkemece kabul edilmediğini belirtmişti.