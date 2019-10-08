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Ağız tasması olmayan köpek, polise saldırdı

Sivas'ta köpeğin saldırısına uğrayan polis memuru yaralandı.

AA | 08.10.2019 - 06:20..
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Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ekipler Amirliğinde görevli polis memuru O.G. (27) Cumhuriyet Meydanı'nda sahibi tarafından gezdirilen köpeğin ağız tasmasının takılmasını istedi.

KÖPEK BİRDEN POLİSE SALDIRDI

Bu sırada köpek, O.G.'ye saldırdı. Kol ve bacağından yaralanan polis memuru O.G. ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı.

Ağız tasması olmayan köpek, polise saldırdı

KAÇAN SAHİBİ YAKALANDI

Köpeği ile birlikte olay yerinden kaçan ve ismi öğrenilemeyen şüpheli kısa bir süre sonra polis ekiplerince yakalandı.

Köpek, Sivas Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Ağız tasması olmayan köpek, polise saldırdı

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