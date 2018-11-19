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Ağlayan çocuk ailesini ölümden kurtardı

Bursa’da, doğalgaz kombisinden sızan gazdan zehirlenen 5 kişilik aile, 3 yaşındaki çocuklarının ağlama sesiyle uyanınca kıl payı ölümden döndü.

İHA | 19.11.2018 - 07:07..
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Olay, Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi 2. Deveci Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 kişilik Yetiş ailesi doğalgaz kombisini söndürmeden uyudu.

BAŞININ AĞRIDIĞINI FARK ETTİ

Gece saatlerinde evin en küçük çocuğu Muhammet Ali’nin ağlama sesine uyanan baba Erol Yetiş, başının ağrıdığını ve evde gaz kaçağı olduğunu farketti. Eşi Şenay Yetiş, kardeşi Şevkat Yetiş ve diğer çocuğu Mustafa Yiğit Yetiş’i uyandıramayan Erol Yetiş, durumu sağlık, Bursagaz ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Bursagaz ekipleri binanın gazını kesti.

Ağlayan çocuk ailesini ölümden kurtardı

AİLE BİREYLERİNİN DURUMU İYİ

Gazın kesilmesinin ardından eve giren sağlık ekipleri aileyi tedavi altına aldı. Zehirlenen aile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılırken, aile bireylerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar ise cama çıkarak korku dolu gözler ile izlerken, bu arada Bursagaz ekipleri evde yaptığı inceleme sonucunda doğalgaz borusunun yanlış bağlandığını ve gaz sızıntısının bu yüzden meydana geldiğini öne sürdü.

Ağlayan çocuk ailesini ölümden kurtardı

Ağlayan çocuk ailesini ölümden kurtardı

Ağlayan çocuk ailesini ölümden kurtardı

Ağlayan çocuk ailesini ölümden kurtardı

Ağlayan çocuk ailesini ölümden kurtardı

Ağlayan çocuk ailesini ölümden kurtardı

Ağlayan çocuk ailesini ölümden kurtardı

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