taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9657
Euro
6.6951
Altın
1282.75
Borsa
95415.57
Gram Altın
246.116

'Ağlayan gelin' görsel şölen sunuyor

İlkbaharda Anadolu'nun dağlık bölgelerinde yetişen ve halk arasında ''ağlayan gelin'' adı verilen ters laleler, kırmızı ve sarı renkteki çiçekleriyle eşsiz bir görüntü oluşturuyor.

AA | 01.05.2019 - 03:41..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

asd

Van'ın Gevaş ilçesine bağlı Dilmetaş Mahallesi'nde mezarlıkta yetişen ve halk arasında ''ağlayan gelin'' adı verilen ters laleler, büyüleyici güzellikleri ile yörenin tanıtımında önemli yer tutuyor.

'Ağlayan gelin' görsel şölen sunuyor

Birçok inanış ve kültürde efsanelere konu olan ters lalelerin yoğun yetiştiği mahalle, görsel şölene tanıklık etmeleri için yerli ve yabancı ziyaretçileri bekliyor.

'Ağlayan gelin' görsel şölen sunuyor

TURİZM DEĞERİ TERS LALELER

Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ters lalelerin bölgeye özgü endemik bir tür olduğunu söyledi.

'Ağlayan gelin' görsel şölen sunuyor

Van'ın yanı sıra Muş ve Hakkari'de de yoğun olarak yetişen ters lalelerin doğa turizmi açısından önemli olduğunu belirten Aktuğ, şunları kaydetti:

'Ağlayan gelin' görsel şölen sunuyor VİDEO

"Gevaş ilçemizdeki köylerde ilkbaharda ters laleleri görmek mümkün. Bölgemizdeki tarihi ve turistik mekanları görmeye gelen yerli ve yabancı misafirlerimiz ters lalelere de ilgi duyuyor. Tarihte birçok medeniyetin de sembol olarak kullandığı ters laleler gerçekten doğa turizmine değer katıyor. Bölgemize gelen insanların ters laleleri de görmelerini istiyoruz. Buradaki güzellikleri görmeden ayrılmak eksik kalır."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ajax Tottenham'ı deplasmanda yendi

Ajax Tottenham'ı deplasmanda yendi

28
ÖSO ve YPG arasında çatışmalar sürüyor

ÖSO ve YPG arasında çatışmalar sürüyor

1
Hatay'da 5 terörist etkisiz hale getirildi

Hatay'da 5 terörist etkisiz hale getirildi

1
ABD basının Venezuela üzüntüsü

ABD basının Venezuela üzüntüsü

2
ABD'de üniversitede silahlı saldırı

ABD'de üniversitede silahlı saldırı

1
Bursa'da pazarcılar birbirine girdi

Bursa'da pazarcılar birbirine girdi

2
İstanbul'da Erguvan zamanı

İstanbul'da Erguvan zamanı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir