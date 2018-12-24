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Ağrı merkezli 9 ilde eski polislere FETÖ operasyonu

Ağrı merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, 14 zanlı gözaltına alındı.

AA | 24.12.2018 - 15:27..
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Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında daha önce ihraç edilen biri komiser yardımcısı, 15 polis hakkında gözaltı kararı verildi.

9 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Karar üzerine harekete geçen Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi koordinesinde İzmir, Konya, Kahramanmaraş, Adana, Ankara, İstanbul, Yozgat, Afyon ve Kütahya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ağrı merkezli 9 ilde eski polislere FETÖ operasyonu

14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 14 zanlı, örgüt üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin kente getirileceği, adreslerinde bulunamayan 1 zanlının arandığı öğrenildi.

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