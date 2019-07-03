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Ağrı merkezli FETÖ operasyonunda 7 zanlı serbest

Adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 4'ü adli kontrol şartıyla, 3'ü savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

AA | 03.07.2019 - 15:49..
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Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğüne dair ifadeler ve teşhisler bulunan, Bank Asya'da hesapları olduğu tespit edilen 5 öğretmen, 1 astsubay ve 2 sivil olmak üzere 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, eş zamanlı operasyonla 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

HAKİM ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKTI

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü savcılık ifadelerinin ardından, 4'ü ise tutuklanma talebiyle sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında firari olan bir öğretmenin de arandığı bildirildi.

Ağrı merkezli FETÖ operasyonunda 7 zanlı serbest

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