Ağrı Valiliği'nden istihdam için örnek proje

Uzun yıllardır, terörle mücadele eden ve bu yüzden yatırımlardan eksik kalan doğu illeri teröre karşı alınan başarılı sonuçların ardından yatırımlarla da ayağa kalkıyor.

AĞRI VALİLİĞİ'NDEN ÖRNEK PROJE

Bu kapsamda Ağrı Valiliği, Ağrı Tekstil Kent Projesi'ni devreye soktu. Valilik, arazi ve fabrika teşviği vererek tekstil üreticilerini kente davet edip, işsizlik sorununu ortadan kaldırmak için hamleler yaptı.

TOPLAM ALAN 246 BİN METREKARE

Aynı zamanda Büyükşehir Belediye Başkan Vekili de olan Vali Süleyman Elban'ın öncülüğünde başlatılan proje Ağrı Merkez’de E-90 D100 karayolu güzergahında toplamda 246 bin metrekare üzerine kurulacak.

3 etap halinde devreye girecek üretim merkezinde 1. etap 16 bin metrekarede yükselecek. İlk etabı 2019 sonunda açılacak fabrikalar, ilerleyen yıllarda diğer alanlarda da devreye girecek.

NIKE'IN AVRUPA VE ORTA DOĞU'DAKİ TEK ÜRETİM MERKEZİ

Dün projede temeli atılan üretim merkezlerinden ilki Yeşim Tekstil'in oldu. Eski Devlet Bakanı Cavit Çağlar'ın kurduğu Yeşim Tekstil, dünyaca ünlü birçok fabrikaya Türkiye'de üretim yapıyor. Bu markalardan biri de Nike.

5 bin kişiye istihdam sağlayacak fabrika Nike'in Orta Doğu ve Avrupa'daki tek üretim merkezi olma özelliğini de taşıyor. Fabrikada Nike haricinde birçok dünyaca ünlü markanın da üretimi yapılacak.

Öte yandan Yeşim Tekstil CEO’su Şenol Şankaya, hayata geçecek üretim merkezinin Türk tekstili adına gurur verici olduğunu söyledi. Devlet teşviki kapsamında inşa edilecek fabrika için makine parkuru ve istihdam anlamındaki planlamalarını hızla hayata geçireceklerini vurgulayan Şankaya, "Tesisin temel atma törenini gerçekleştiren İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve bu tesisin hayata geçme sürecinde liderlik eden Ağrı Valisi ve Belediye Başkan Vekili Sayın Süleyman Elban başta olmak üzere yanımızda olan ve bize destek veren tüm devlet erkanına teşekkür ederim." diye konuştu.