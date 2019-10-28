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Ağrı'da 2 polis kaçak sigara ile yakalandı

Ağrı'da kaçak sigara ile yakalanarak gözaltına alınan 2 polis adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA | 28.10.2019 - 23:39..
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Ağrı'da yol kontrolü yapan Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, dün saat 08.00 sıralarında şüphe üzerine durdurdukları Hayati K. idaresindeki otomobili aramak istedi.

POLİS ATEŞ AÇINCA DURDULAR

Bunun üzerine Hayati K. kaçmaya başladı. Polis ateş açarak aracı yaklaşık 50 metre ileride çevre yolu üzerinde durdurdu. Araçta yapılan aramada arka yolcu koltuğu üzerinde ve bagaj kısmında 531 karton içinde toplam 5 bin 310 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, araçtaki Hayati K. ve Aşkın Y. gözaltına alındı.

Ağrı'da 2 polis kaçak sigara ile yakalandı

5 AY ÖNCE AYNI SUÇTAN AÇIĞA ALINMIŞ

Yapılan incelemede Aşkın Y.'nin Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğünde başpolis memuru olarak görev yaparken yaklaşık 5 ay önce aynı suçtan açığa alındığı, Hayati K.'nın ise Ağrı Emniyet Müdürlüğünde görevli bir polis olduğu belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Aşkın Y. mahkemece yurt dışı çıkış yasağı konularak, Hayati K. ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Ağrı'da 2 polis kaçak sigara ile yakalandı

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