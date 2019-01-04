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2018'de Ağrı’da yapılan operasyonlarda 298 kişi tutuklandı

Ağrı’da, geçtiğimiz yıl, jandarma tarafından terör, asayiş, uyuşturucu ve göçmen kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonlar kimseye göz açtırmadı.

İHA | 04.01.2019 - 11:15..
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Yapılan jandarma uygulamalarında 298 kişinin tutuklandığı, ikna yoluyla PKK’lı 9 teröristin teslim olduğu ve 2’si sağ olmak üzere toplamda 34 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

22'Sİ FETÖ'DEN TUTUKLANDI

Ağrı Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada; Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığınca FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şahıslara yönelik yapılan operasyonlarda, 85 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı, bunlardan 22’sinin tutuklandığı, 63’ününde adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı kaydedildi.

2018'de Ağrı’da yapılan operasyonlarda 298 kişi tutuklandı

BU YIL 494 OPERASYON DÜZENLENDİ

PKK/KCK terör örgütü ile mücadele kapsamında, 53’ü orta çaplı olmak üzere toplamda bin 494 operasyon düzenlendiği, bu operasyonlarda ikna yoluyla PKK’lı 9 teröristin teslim olduğu ve 2’si sağ olmak üzere toplamda 34 teröristin etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Terör örgütüne yardım ve yataklık yapıp propagandasını yaptıkları belirlenen kişilere yönelik yapılan operasyonlarda; gözaltına alınan 243 şüpheliden 66’sının tu tutuklandı, 85’inin adli kontrol şartı ile 177’sininde serbest bırakıldı.

2018'de Ağrı’da yapılan operasyonlarda 298 kişi tutuklandı

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı ile mücadele kapsamında yakalanan 53 şüpheliden 18’inin tutuklandığı 23’ününde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığına yer verilen açıklamada, “566 kilo 58 gram eroin, 59 kilo 17 gram esrar, 24 kilo 864 gram afyon sakızı, 20 kilo 646 gram morfin, 18 kilo 522 gram kokain, 3 kilo 196 gram metamfetamin, 66 bin 565 captagon hap, 550 methodene uyuşturucu hap, 29 litre sülfirik asit ve 411 kök kenevir bitkisinin ele geçirildi”.

KAÇAK MALLARA DA EL KONULDU

Kaçakçılık suçları kapsamında yapılan operasyonlarda 37 şüphelinin tutuklandığı bildirilen açıklamada, “437 şüpheli hakkında işlem yapılmış bu şahıslardan 55’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Kaçakçılık Suçları ile Mücadele kapsamında 585 bin 935 paket kaçak sigara, 45 bin 29 litre kaçak akaryakıt,30 bin 454 kilo ve 3 bin 565 emtia, 108 litre kaçak içki, 95 bin 40 kaçak ilaç ele geçirilmiş, 112 araca el konulmuştur” denildi.

4 BİN 268 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti kapsamında, yurda yasal olmayan yollardan giriş yaptıkları tespit edilen 4 bin 268 göçmenin yakalanarak haklarında idari ve adli işlemleri yapıldığı vurgulandı.



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