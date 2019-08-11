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Acemi kasaplar yine kendilerini kesti

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Nakliye için teslim edilen 27 ton şekeri çaldı

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1 Ağrı'da 40 kişi muhtarlık için kavga etti: 7 yaralı Ağrı'da muhtarlık yüzünden çıkan kavgada yaklaşık 40 kişi taş ve sopalarla birbirine girdi. Kavgada biri ağır 7 kişi yaralanırken, 10 kişi gözaltına alındı.

2 Şehit aileleri bayramda şehitlikleri ziyaret etti Kurban Bayramı'nın ilk günü, sabahın erken saatlerinde Edirnekapı Şehitliği'ne gelen şehit yakınları, şehitlerin kabirleri başında dua etti.

3 Tekirdağ'da çalınan pulluğu kendi imkanlarıyla buldu Tekirdağ'da bir çiftçi, evinin önünden çalınan pulluğu, 3 gün boyunca arayıp, otların arasına gizlenmiş olarak buldu. Güvenlik kameralarını da inceleyen çiftçi, hırsızı jandarmaya bildirdi.

4 FIFA 20'ye gelecek 5 önemli yenilik Bu yıl tanıtılacak olan FIFA 20’ye gelen 5 önemli yeniliği sizler için derledik.

5 Adana'da yolcu treninin çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü Suriyeli olduğu öğrenilen çocuğun cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, anne ve babanın feryadı yürek dağladı.

6 Merih'le Diego Costa kapıştı Atletico Madrid'le Juventus arasında oynanan maçında milli futbolcumu Merih Demiral'ın performansı beğeni toplarken, Diego Costa ile yaşadığı tartışma ise karşılaşmaya damga vurdu.