Ağrı'da 40 kişi muhtarlık için kavga etti: 7 yaralı

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Satıcılar köyünde yaşanan muhtarlık seçimleri ile iki aile arasında başlayan husumet bugün kavgaya dönüştü.
POLİS GÜÇLÜKLE AYIRDI
Bayram alışverişi için ilçe merkezinde karşılaşan taraflar taş ve sopalarla birbirine girdi. Polis ekiplerinin ayırmakta zorlandığı kavgada polis havaya ateş açarak tarafları dağıtmaya çalıştı.
10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Güçlükle sonlandırılan kavga sonrası yaralı 7 kişi, Diyadin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olaya karışan 10 kişiyi gözaltına alırken, köyde geniş çaplı güvenlik tedbiri alındı.