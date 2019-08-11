taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4914
Euro
6.1542
Altın
1497.37
Borsa
99405.03
Gram Altın
264.4

Ağrı'da 40 kişi muhtarlık için kavga etti: 7 yaralı

Ağrı'da muhtarlık yüzünden çıkan kavgada yaklaşık 40 kişi taş ve sopalarla birbirine girdi. Kavgada biri ağır 7 kişi yaralanırken, 10 kişi gözaltına alındı.

İHA | 11.08.2019 - 14:17..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Satıcılar köyünde yaşanan muhtarlık seçimleri ile iki aile arasında başlayan husumet bugün kavgaya dönüştü.

POLİS GÜÇLÜKLE AYIRDI

Bayram alışverişi için ilçe merkezinde karşılaşan taraflar taş ve sopalarla birbirine girdi. Polis ekiplerinin ayırmakta zorlandığı kavgada polis havaya ateş açarak tarafları dağıtmaya çalıştı.

Ağrı'da 40 kişi muhtarlık için kavga etti: 7 yaralı

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Güçlükle sonlandırılan kavga sonrası yaralı 7 kişi, Diyadin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olaya karışan 10 kişiyi gözaltına alırken, köyde geniş çaplı güvenlik tedbiri alındı.

Ağrı'da 40 kişi muhtarlık için kavga etti: 7 yaralı

Ağrı'da 40 kişi muhtarlık için kavga etti: 7 yaralı

Ağrı'da 40 kişi muhtarlık için kavga etti: 7 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mahmud Abbas: İsrail'in kaçak yapıları bir gün yok olacak

Mahmud Abbas: İsrail'in kaçak yapıları bir gün yok olacak

120
Rusya, orman yangınlarında iklim silahından şüpheleniyor

Rusya, orman yangınlarında iklim silahından şüpheleniyor

63
Vicente Luque, Mike Perry'nin burnunu kırdı

Vicente Luque, Mike Perry'nin burnunu kırdı

68
Konya'da mühimmat taşıyan kamyonda yangın

Konya'da mühimmat taşıyan kamyonda yangın

122
Fenerbahçe, Cumhuriyet Kupası'nda ikinci oldu

Fenerbahçe, Cumhuriyet Kupası'nda ikinci oldu

231
Acemi kasaplar yine kendilerini kesti

Acemi kasaplar yine kendilerini kesti

100
Sabri Sarıoğlu: Galatasaray verdiği sözü tutmadı

Sabri Sarıoğlu: Galatasaray verdiği sözü tutmadı

69
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir