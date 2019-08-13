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Ağrı'da ailelerin silahlı kavgası: 1 ölü, 8 yaralı

İki aile arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan Kadir T. (29) yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 8 kişi ise yaralandı.

DHA | 13.08.2019 - 19:43..
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Ağrı'nın Fatih Mahallesi'nde, Taşdemir ve Ulutaş aileleri arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 8 KİŞİ YARALANDI

Silahların da kullanıldığı kavgada vurulan Kadir Taşdemir, hayatını kaybederken, 8 kişi ise yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan olan, Taşdemir ailesinden 3 kişinin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Ağır yaralı 3 kişi, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı kavga sonrası polis ekipleri, mahallede güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ağrı'da ailelerin silahlı kavgası: 1 ölü, 8 yaralı

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