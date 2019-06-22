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Ağrı'da balık tutmaya çalışan iki kardeşten biri boğuldu

Patnos Barajı kıyısında balık tutmaya çalışan iki kardeşten Yunus Aydar, gölette boğularak olay yerinde hayatını kaybetti.

İHA | 22.06.2019 - 09:44..
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Patnos Barajı göletine balık avlamaya giden Recep (9) ve Yunus Aydar (16) kardeşlerden Yunus, yakalamak için girdiği gölette bataklığa saplanarak boğuldu.

CESET SUDAN ÇIKARILDI

Mezraya koşarak yardım getirmeye çalışan Recep’in köylülere haber vermesi sonucu olay yerine gelen köylüler Yunus’un olay yerinde boğulduğunu ve jandarmaya haber vererek cesedin sudan çıkarılmasına yardımcı oldular.

İNCELEME BAŞLATILDI

Patnos Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenazenin, Cumhuriyet Savcılığınca yapılan incelemenin ardından Erzurum Adli Tıp kurumuna gönderileceği bildirildi.

Ağrı'da balık tutmaya çalışan iki kardeşten biri boğuldu

Ağrı'da balık tutmaya çalışan iki kardeşten biri boğuldu

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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