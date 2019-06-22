Ağrı'da balık tutmaya çalışan iki kardeşten biri boğuldu

Patnos Barajı göletine balık avlamaya giden Recep (9) ve Yunus Aydar (16) kardeşlerden Yunus, yakalamak için girdiği gölette bataklığa saplanarak boğuldu.
CESET SUDAN ÇIKARILDI
Mezraya koşarak yardım getirmeye çalışan Recep’in köylülere haber vermesi sonucu olay yerine gelen köylüler Yunus’un olay yerinde boğulduğunu ve jandarmaya haber vererek cesedin sudan çıkarılmasına yardımcı oldular.
İNCELEME BAŞLATILDI
Patnos Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenazenin, Cumhuriyet Savcılığınca yapılan incelemenin ardından Erzurum Adli Tıp kurumuna gönderileceği bildirildi.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.