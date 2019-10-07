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Ağrı'da cinnet getiren koca kızını ve eski karısını öldürdü

Patnos ilçesinde cinnet getiren eski koca, boşandığı eşi ve ondan olan kızını tabancayla vurup öldürdü.

DHA | 07.10.2019 - 09:02..
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Ağrı'nın Patnos ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Değirmendüzü köyünde, ikinci evliliğini yapan B.S., aralarında anlaşmazlık bulunan ilk eşi S.S. (50) ile tartıştı.

KIZINI VE ESKİ KARISINI AYNI SİLAHLA ÖLDÜRDÜ

Tartışma sırasında cinnet getiren B.S., yanında taşıdığı tabancayla eşini vurdu. Bu sırada araya girmeye çalışan ve evli olan kızı K.K.'yi de (32) aynı silahla vurarak öldüren B.S., kaçtı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

GÖZALTINA ALINDI

Yaşamın yitiren anne ile kızının cenazeleri, Patnos Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. B.S., jandarma tarafından sabaha karşı yakalanarak gözaltına alındı.

Ağrı'da cinnet getiren koca kızını ve eski karısını öldürdü

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