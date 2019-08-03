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Ağrı'da çocukların kavgasına aileler karıştı: 1 ölü

Doğubayazıt ilçesinde çocukların kavgasına aileler de dahil olunca 1 kişi hayatını kaybetti.

DHA | 03.08.2019 - 19:31..
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Çiftepınar Mahallesi Mustafa Alpdoğan Caddesi'nde, mahallede iki ailenin çocukları arasında çıkan kavgaya, yetişkinler de dahil oldu.

Taşlı, sopalı kavgada gençlerden ikisi, yere yatırdıkları bir kadın ile erkeği tekme tokat dövdü. Kavga sırasında fenalık geçiren kadın, yerinden kalkarak tarafları ayırmaya çalıştı. Çevre sakinleri tarafları ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı.

BIÇAKLANAN ŞAHIS HAYATINI KAYBETTİ

Gençler, dövdükleri Mustafa Salman'ı apartman boşluğuna götürerek bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Mustafa Salman hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Yaralılardan birinin durumumun ağır olduğu belirtildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Mustafa Salman, bugün Doğubayazıt'ta toprağa verilirken, polis kavgaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı. Kavgayla ilgili 2 kişinin de arandığı belirtildi.

Ağrı'da çocukların kavgasına aileler karıştı: 1 ölü

Ağrı'da çocukların kavgasına aileler karıştı: 1 ölü

Ağrı'da çocukların kavgasına aileler karıştı: 1 ölü

Ağrı'da çocukların kavgasına aileler karıştı: 1 ölü

Ağrı'da çocukların kavgasına aileler karıştı: 1 ölü

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