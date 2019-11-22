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Ağrı'da hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 1 ölü 9 yaralı

Ağrı'da hasta taşıyan ambulansla bir otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı.

İHA | 22.11.2019 - 23:28..
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Ağrı merkez 100. Yıl Mahallesi Küpkıran Köprüsü kavşağında meydana gelen kazada, tedavi için Erzurum’a hasta taşıyan Nihat K. idaresindeki ambulans ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı.

AMBULANS İÇERİSİNDEKİ HASTA HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın etkisi ile devrilen ambulansta bulunan hasta Emine Adıgüzel olay yerinde hayatını kaybetti. Ambulans sürücü Nihat K., ambulans ve otomobilde bulunan Rabia Aktürk, Uğur Demirkol, İsmail Kılıç, Eyüp Tutal, Yusuf Aydın, Habip Aydemir, Muhammed Akif Adıgüzel ve Ferhat Doğan ise yaralandı.

Ağrı'da hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 1 ölü 9 yaralı

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Yaralıları olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Ağrı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, hayatını kaybeden Emine Adıgüzel’in cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Yaşanan kaza sonrası trafiğe kapanan yol, kazaya karışan araçların vinç yardımı ile kaldırılması ile ile yol tekrar trafiğe açıldı.

Ağrı'da hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 1 ölü 9 yaralı

Ağrı'da hasta taşıyan ambulans kaza yaptı: 1 ölü 9 yaralı

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