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Ağrı'da iki grup taş ve sopalarla kavgaya tutuştu

Ağrı’da iki grup birbirine girdi. Taşlı ve sopalı kavgada ortalık savaş alanına döndü.

İHA | 10.08.2019 - 12:45..
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Sabah saatlerinde Ağrı’nın Diyadin ilçesi çarşı merkezinde karşılaşan iki grup arasında yaşanan taşlı sopalı kavgada, ortalık savaş alanına döndü.

Polis yaşanan kavgayı ayırmakta güçlük çekerken, havaya ateş açtı.

Ağrı’da taşlı sopalı kavga İZLE

7 KİŞİ YARALANDI

Kavgaya şahit olan vatandaşlar ise büyük panik yaşadı. Yaşanan kavgada her iki gruptan 7 kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslarla Diyadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavga eden grupların, ilçeye bağlı bir köyde ikamet eden iki aileye mensup oldukları öğrenildi.

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