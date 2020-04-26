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Ağrı'da istismarcı sıva ustası tutuklandı

Doğubayazıt'ta sıva yapmak için gittiği evde 6 yaşında kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

İHA |
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Ağrı'da istismarcı sıva ustası tutuklandı

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde yaşayan S.B. ve C.B. çifti evlerinin dış cephesine yaptırmak için M.E. (52) isimli kişiyi çağırdı.

Evin dış cephesinde duvar sıvası yapan M.E., lavaboya gitmek için eve girip o sırada televizyon izleyen 6 yaşındaki B.B.’nin yanına gitti.

Ağrı'da istismarcı sıva ustası tutuklandı

ANNE VE KIZININ ÇIĞLIKLARINDAN KORKUP KAÇTI

B.B.’ye cinsel istismarda bulunan M.E. küçük kızın çığlıkları sonrası evden dışarı çıktı.

O sırada evin içerisine giren anne S.B. durumu anladıktan sonra bağırarak dışarı çıktı ancak M.E.’nin kayıplara karıştığını fark etti.

Ağrı'da istismarcı sıva ustası tutuklandı

TUTUKLANDI

Ardından anne S.B. ve baba C.B. polisi arayarak şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından kısa sürede yakalanan M.E. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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