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Ağrı'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü

Afganistan uyruklu kaçak göçmenleri taşıyan bir minibüsün şarampole uçması sonucu 2 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

İHA | 06.09.2019 - 11:09..
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Yasa dışı yollarla İran sınırından ülkeye giriş yapan kaçak göçmenleri batı illerine götürmek için yola çıkan, henüz sürücüsü belirlenemeyen 76 AAE 157 plakalı minibüs, Ağrı-Van karayolunun Tendürek Dağı Somkaya köyü mevkisinde kontrolden çıkıp şarampole devrildi.

HASTANEDE 2 KİŞİ ÖLDÜ, 30 YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Kazada, 32 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi ile Van'ın Çaldıran İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan 2'si, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Ağrı'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 2 ölü

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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