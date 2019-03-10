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Ağrı'da, karlı dağları aşmak için 10 gündür çalışma var

Ağrı'da karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için gecesini gündüzüne katıp, durmaksızın çalışıyorlar.

AA | 10.03.2019 - 12:32..
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Türkiye'de kış mevsiminin en sert yaşandığı illerden Ağrı'da, son günlerde etkili olan kar yağışı ve fırtına yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Taşlıçay İlçe Özel İdaresi Müdürü Haluk Yıldırım, "3 metreden fazla kar kalınlığı var. Geçen yıl bu dönemlerde kar yoktu, tohumlar ekiliyordu. Bu yıl kış biraz çetin geçiyor" şeklinde konuştu.

KARLA MÜCADELEDE YOĞUN MESAİ

Taşlıçay ilçe merkezi ve yerleşim yerlerinin bulunduğu yüksek rakımlı bölgelerde kar ve fırtına sonrası kapanan köy yollarında İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri yoğun mesai harcıyor.

Ekipler, ilçe merkezine uzak, zorlu doğa şartlarının yaşandığı 2 bin 500 rakımlı dağlık alandaki Yeltepe ile Gündoğdu köylerinin yolunu açmak gece gündüz çalışıyor.

KAR 3 METREYİ BULDU

Fırtınayla da mücadele eden ekipler, kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu bölgede çalışmalarını 10 gündür sürdürüyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 dereceyi bulduğu bölgede, karlı dağları iş makineleriyle aşmaya çalışan ekipler, vatandaşların mağdur olmaması için yoğun çaba sarf ediyor.

Ağrı'da, karlı dağları aşmak için 10 gündür çalışma var

''24 SAAT KESİNTİSİZ ÇALIŞMA YAPILIYOR''

Çalışmalarının 24 saat kesintisiz yürütüldüğünü belirten Yıldırım, "İlçemize bağlı 37 köy, 13 mezramız var. Hepsine hizmet götürmek zorundayız. Mümkün mertebe 112 Sağlık ekipleri ile koordineli çalışarak acil olan köy yollarını önce açıyoruz. Bu bölge dağlık olduğu için 2 bin 500 rakımın üzerinde. İlçe merkezi ile buradaki kar kalınlığı farklılık gösteriyor." dedi.

Ağrı'da, karlı dağları aşmak için 10 gündür çalışma var

Ağrı'da, karlı dağları aşmak için 10 gündür çalışma var

Ağrı'da, karlı dağları aşmak için 10 gündür çalışma var

Ağrı'da, karlı dağları aşmak için 10 gündür çalışma var

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