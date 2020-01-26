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Ağrı'da köylülerin üzerine çığ düştü

Kucak köyünde donan içme suyunun borularını açmak için karla kaplı bölgeye giden köylüler çığ altında kaldı.

İHA | 26.01.2020 - 19:45..
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Ağrı'da, saat 14.30 sıralarında, Süphan Dağı yakınlarında çığ meydana geldi.

Kucak köyündeki içme suyunun donması üzerine köy muhtarı ve birkaç kişi, donan boruları açmak için su kaynağının bulunduğu bölgeye gitmek istedi.

Grup karla kaplı bölgede güçlükle ilerlerken, çığ düştü.

1 KİŞİ AĞIR YARALI

Bu sırada gruptan Ferhat Sever karın altında kaldı. Muhtar ve köylülerin uzun süren çalışmasıyla kardan çıkarılan Sever, ihbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekiplerince köye getirildi. Buradaki sağlık ekibince yapılan ilk müdahalenin ardından Seven, saat 17.00 sıralarında köye gelen ambulans helikopterle Van Yüzüncü Yıl Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sever'in bilincinin açık olduğu, hipotermi geçirdiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi

Su şebekesini açmaya giden köylülerin üzerine çığ düştü: 1 ağır yaralı -1

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