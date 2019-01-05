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Ağrı’da kurtlar karınlarını doyurmak için şehre indi

Doğada yemek bulamayan kurtlar aç kalınca şehir merkezine inip çöplüklerde karınlarını doyurmaya çalıştı.

İHA | 05.01.2019 - 16:16..
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Kar yağışının ardından soğuk havaların etkisi altına giren Ağrı’da, doğada aç kalan kurtlar karınlarını doyurmak için Diyadin ilçe merkezine inerek yiyecek aramaya başladı.

KURTLARIN ÇÖPLÜKTE YEMEK ARAMASI ŞAŞKINLIK YARATTI

Sabaha doğru ilçe merkezinde çöplüklerde yiyecek arayan kurt sürüsünü gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Cep telefonları İle kurtların fotoğrafını çeken vatandaşlar sosyal medya hesaplarından yayınladı.

Ağrı’da kurtlar karınlarını doyurmak için şehre indi

Kurtları görünce şaşkınlık içerisinde olduklarını dile getiren ilçe sakinleri, kurtların karınlarını doyurmak için şehir merkezine indiğini ifade etti.

Ağrı’da kurtlar karınlarını doyurmak için şehre indi

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