Ağrı'da liseliler derslerini kayak merkezinde işliyor

Ulusal ve uluslararası müsabakalarda önemli başarılara imza atan ve 'Okul her yerdedir' sloganı ile yeni şampiyonlar yetiştirmek isteyen Ağrı Spor Lisesi'nin öğrencileri, kayak ve snowboard derslerini kayak merkezinde işliyor.

Kayak branşı başta olmak üzere Türkiye ve dünya çapında yetiştirdiği başarılı sporcularla adını duyuran lise, kayak branşına yeni şampiyonlar kazandırmak için derslerinin bir kısmını okul yerine, Küpkıran Kayak Merkezi'nde veriyor.

PROFESYONEL EĞİTİM ALIYORLAR

Bu sayede, 800 metrelik 2 pisti bulunan kayak merkezinde beden eğitimi öğretmenleri tarafından profesyonel kayak ve snowboard eğitimi alan öğrenciler, söz konusu branşlarda yoğun antrenmanlar yapıyor.

"OKUL HER YERDEDİR"

2023 Eğitim Vizyonunu örnek alarak 'Okul her yerdedir' sloganı ile yola çıkılan lisede eğitim gören öğrenciler, yaklaşık bir aydır süren antrenmanlar sayesinde kayak ve snowboard branşlarında önemli bir mesafe katetti.

EĞLENCE VE ÖĞRENME BİR ARADA

Milli kayakçı olma hayaliyle haftada 4 gün eğitim gören öğrenciler, kar kalınlığının 1 metreden fazla olduğu kayak merkezinde, hem derslerini işliyor hem de eğlenceli vakit geçiriyor.